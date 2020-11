Per Telethon venduta all’asta la maglia di Eusepi

Alessandria – C’è anche la maglia numero 9 di Umberto Eusepi dell’Alessandria Calcio, utilizzata dal giocatore domenica scorsa nella gara col Piacenza, fra le acquisizioni di Telethon per la gara di solidarietà iniziata a settembre on line e sui canali social. In quel periodo, grazie ad un’asta “in presenza” a Silvano d’Orba, sono stati raccolti 1.100 euro destinati a progetti sul territorio. L’asta sta continuando grazie alla generosità di molti campioni dello sport come Totti, Del Piero, Rivera, Schwoch, Sirigu, Miccoli, Birindelli, Chiellini, Massaro, Carlton Meyers, oltre a doni di Gianna Nannini, Ron, Pierò Pelù, Nomadi, Le Vibrazioni, e di cuochi famosi come Cannavacciuolo, Cracco, Rubio. Assieme a loro, dunque anche Umberto Eusepi con la maglia numero 9 dell’Alessandria Calcio, un club, quello grigio, come sottolineato anche dagli organizzatori dell’asta “che ha sempre dimostrato disponibilità e attenzione per le nostre iniziative”.