Dai domiciliari al carcere per atti persecutori contro il vicino

Murisengo – I Carabinieri di Murisengo hanno tratto in arresto una donna di 65 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Vercelli. La donna, già sottoposta agli arresti domiciliari, era nuovamente denunciata, in concorso col marito, per atti persecutori, in quanto aveva reiterato condotte marcatamente vessatorie nei confronti del vicino di casa che li ha denunciati. L’Autorità Giudiziaria ha così disposto di sostituire il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari con quello della custodia in carcere, dove la donna è stata poi condotta dai Carabinieri.