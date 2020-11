Dal deposito doganale di Bosco Marengo “esportavano” rifiuti pericolosi

Bosco Marengo – I Carabinieri Forestali hanno denunciato un 43enne e un ghanese di 41 anni per spedizione transfrontaliera illecita di rifiuti pericolosi in concorso da un deposito doganale privato di Bosco Marengo, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, falsità ideologica del privato in atto pubblico e responsabilità giuridica di impresa. I Carabinieri accertavano all’interno di un container destinato a Takoradi (Ghana) la presenza di rifiuti speciali pericolosi costituiti da ricambi, parti frenanti e organi direzionali provenienti dalla demolizione di autocarri, sei motori usati non bonificati e due cabine del peso complessivo di 18 tonnellate. Il tutto, del valore stimato di 20.000 euro, è stato posto sotto sequestro.