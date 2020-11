I Vigili del Fuoco sventano una seconda Quargnento

Vignole Borbera – Poteva ripetersi il disastro di Quargnento ma la decisione e la tempestività dei Vigili Del Fuoco di Alessandria ha evitato il peggio. Verso le due di oggi pomeriggio 3 squadre del Comando di Alessandria con autopompa serbatoio, autobotte e funzionario di guardia, si sono recate in località Mulino di Vignole Borbera per domare un incendio divampato in una struttura adibita a rimessaggio privato di mezzi agricoli. Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco si sono accorti che nel locale c’erano alcune bombole di Gpl che, per fortuna, riuscivano a mettere in sicurezza evitando una possibile deflagrazione del tutto simile a quella di Quargnento dell’anno scorso. Le operazioni sono terminate intorno alle 17:45. Nessuna vittima. Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che conducono le indagini.