Il Nuovo Ordine Mondiale ha almeno 3.000 anni e forse oggi sta vincendo

da Libre – Deuteronomio 15-6: Il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso e tu farai prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito; dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno. Ci stanno manipolando in modo “zootecnico”, come fossimo animali d’allevamento? Non c’è da stupirsene: secondo i testi antichi, è sempre successo. E l’élite che manipola l’umanità è anche quella che le impone la sua versione della storia. Lo sostiene il biblista Mauro Biglino, già autore di 19 traduzioni dell’Antico Testamento per le Edizioni San Paolo. Ridicolo, secondo Biglino, parlare di complottismo: oggi, a lanciare certe accuse sono personaggi come l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, già nunzio apostolico negli Usa, cui fa eco padre Livio Fanzaga, direttore di “Radio Maria”, ma anche un giornalista come Aldo Maria Valli, storico vaticanista della Rai, che (sul suo blog) accenna a una manipolazione occulta dell’umanità che risalirebbe almeno all’epoca della Rivoluzione Francese. Biglino va oltre: la stessa Bibbia dimostra il carattere “zootecnico” della dominazione esercitata sugli umani. E un libro come “L’altra Europa”, di Paolo Rumor, ipotizza l’esistenza di una struttura-ombra, la cui origine risalirebbe addirittura a migliaia di anni fa. A segnalare un’enorme deformazione della “storiografia” è anche un vescovo cattolico dei primissimi secoli, Eusebio di Cesarea, basandosi su un sacerdote fenicio del XII secolo avanti Cristo: la prima falsificazione l’avrebbe compiuta la casta sacerdotale, “inventando” le religioni (con tanto di miti e allegorie) per nascondere la vera storia della nostra origine. “Le sorti del mondo intero – ha scritto Viganò – sono minacciate da una cospirazione globale: un piano mondiale, denominato Great Reset. Ne è artefice un’élite che vuole sottomettere l’umanità intera, imponendo misure coercitive con cui limitare le libertà delle persone e dei popoli”. In un accattivante video su YouTube, Mauro Biglino (autore di bestseller basati sulla traduzione letterale della Bibbia) mette Viganò in relazione diretta con il libro di Rumor, uscito nel 2010. “L’altra Europa” parla del memoriale del padre, Giacomo, cugino di Mariano Rumor (più volte primo ministro democristiano) e già rappresentante del Vaticano durante le trattative segrete per la rifondazione dell’Europa postbellica. Se Viganò scrive – nelle sue lettere a Trump – che questa crisi serve a rendere irreversibile il Grande Reset, in nome di un’emergenza sanitaria che sempre più si rivela come strumentale alla instaurazione di una disumana tirannide senza volto, Rumor parla dell’esistenza di una “entità” super-riservata, fatta di persone che “non esitano a ricorrere a tecniche di suggestione, o dissimulazione, per pilotare l’opinione pubblica, le sue aspettative, le sue aspirazioni mentali e, conseguentemente, far accettare cambiamenti strutturali che coinvolgono le comunità nazionali. L’attività dei singoli governi – aggiunge Rumor – non sembra avere la capacità di interferire con la citata programmazione”. Fuori causa anche i partiti politici “totalmente esclusi da quella che, in gergo, viene chiamata la Grande Opera”. Questa misteriosa “entità” sarebbe una sorta di struttura trasversale, che funge da catalizzatrice a determinate decisioni contingenti – di natura economica, sociale e politica – in concomitanza con certi momenti storici importanti. Rumor parla di una struttura-ombra, che esisterebbe fin dalle origini delle civiltà. La sua missione? Manipolarci, a nostra insaputa. Biglino ricorda che lo stesso Rudolf Steiner, già all’inizio del ‘900, parlava di élite che, in modo occulto, cercano di mettere in piedi e gestire programmi di controllo dell’umanità. “Le clamorose accuse di Viganò – sottolinea Biglino – sono state ora rilanciate dal direttore di Radio Maria, secondo cui oggi saremmo tutti vittime di un colpo di Stato sanitario e massmediatico. Attenzione: Radio Maria è un network a diffusione mondiale, gestito da 20.000 volontari e seguito da 30 milioni di persone; trasmette in più di 70 nazioni, con programmi in oltre 50 lingue”. Biglino non si scompone: “La gestione della storia è fondamentale, per chi vuole governare” e cita Orwell: “Chi controlla il passato controlla il futuro, e chi controlla il presente controlla il passato”. Vietato stupirsene, avverte Biglino: “I testi antichi ci svelano che, di fatto, siamo manipolati da sempre. Clamoroso il caso del vescovo cattolico Eusebio di Cesarea, Padre della Chiesa che nel III-IV secolo rivaluta lo storico greco Filone di Byblos, il quale a sua volta presenta gli studi del sacerdote fenicio Sanchuniaton, vissuto nel XII secolo avanti Cristo. La denuncia di Sanchuniaton? Le religioni sarebbero state inventate dall’antica casta sacerdotale che ha fabbricato mitologie e allegorie per nascondere la verità sulla reale identità delle divinità con cui l’uomo era stato in contatto. La stessa Bibbia – ricorda Biglino – ne fornisce una documentazione più che esplicita. Nel Deuteronomio, in premessa, al popolo che si è scelto (i giudei) Yahweh dice: Tu dominerai molte nazioni, ma su di te esse non domineranno. E già qui – annota Biglino – si introduce il concetto di élite. Per arrivare a questa gestione dell’umanità, bisogna che noi uomini siamo considerati come merce, come strumenti da utilizzare. Quali sono, dunque, i semi di questa concezione”? Nell’Esodo, sempre Yahweh (che quindi non è affatto onnisciente) dispone di censire la sua popolazione in quanto aveva bisogno di sapere su quanti maschi validi potesse contare, per combattere le sue guerre di conquista”. Nel censire i giudei, Yahweh istituisce una sorta di tassazione: ciascuno pagherà il riscatto per la propria vita a Yahweh. In pratica: io ti censisco, e tu mi paghi. Ecco qual è il concetto di proprietà sugli individui. C’è anche il prezzo: mezzo siclo (circa 10 grammi d’argento). “Il concetto è duro: io ti censisco e tu mi paghi, perché la tua vita è mia. Tu la puoi riscattare pagandola, e io – il preteso dio spirituale, trascendente, onnisciente, onnipotente – mi arricchisco col tuo argento. Questo – osserva Biglino – ci fa comprendere quanto i semi del passato siano presenti nell’attualità, e quanto questo ci aiuti a capire – almeno a livello ipotetico – che cosa ci stanno forse preparando, per il futuro”. Tutto ha un prezzo, da versare come riscatto alla “divinità”: uomini, animali, case. Se qualcuno poi ha impegnato i suoi beni con il Tempio (cioè il “demanio” dell’epoca: il fisco), li potrà riscattare versando il loro valore, maggiorato del 20%. In pratica: l’Iva. Ognuno ha un prezzo: un maschio dai venti ai sessant’anni “vale” 50 sicli d’argento, mentre un anziano 15, una donna 30, una vecchia 10. Arriviamo quindi a una mercificazione addirittura spaventosa delle persone. “Tutto questo – osserva Biglino – ci fa capire come un sistema parta dall’antichità (la Bibbia), venga ipotizzato anche da famiglie politiche importanti (i Rumor) e documentato da scrittori del 1.200 avanti Cristo (Sanchuniaton). Un sistema che si è davvero protratto nei secoli, e che dice: io controllo il passato, e attraverso la gestione delle conoscenze del passato gestisco il presente e programmo il futuro. Non meravigliamoci, se qualcuno dice che oggi sarebbe in atto una programmazione sociale di tipo zootecnico, su scala mondiale”.