L’Alessandria lotta fino alla fine ma deve cedere ad un Renate più cinico

Meda (Renate 2 – Alessandria 1) – L’Alessandria incappa nella sua seconda sconfitta consecutiva fuori casa e, dopo il ko con l’Albinoleffe, cede le armi anche in casa del Renate che, con questa vittoria, balza in testa alla classifica di serie C girone A mentre i Grigi restano a metà della graduatoria.

Per la gara della dodicesima giornata di andata, Gregucci preferisce Chiarello dall’inizio, ma in attacco, al fianco di Arrighini, con Eusepi in panchina. Di fatto 3-4-2-1, con Di Quinzio e Chiarello alle spalle di Arrighini. In difesa Prestia riprende il suo posto, a destra confermato Bellodi, a centrocampo Suljic.

Il Renate ritrova Giovinco e Diana sceglie un 3-4-2-1, con Maistrello preferito a De Sena come terminale offensivo.

La cronaca.

Al 4′ scatta bene a destra Parodi, ma il cross è sul fondo.

All’11′ punizione ai 30 metri per l’Alessandria, la trasformazione di Casarini è fuori bersaglio nettamente.

Al 15′ doppia opportunità per il Renate: azione a destra, Anghileri al cross, sul secondo palo Galuppini non calcia bene. Poi Pisseri respinge coni pugni su Giovinco.

Al 18’ Renate in vantaggio: punizione capolavoro di Galuppini, nel sette, dove Pisseri non può arrivare.

Al 24′ l’Alessandria rischia di subire il secondo gol: errore difensivo, Guglielmotti recupera ma calcia altissimo.

Al 38′ la prima, vera, occasione per l’Alessandria: Chiarello per Arrighini che gira bene, ma la palla è un metro alta sopra la traversa.

Il primo tempo finisce sul risultato di 1-0 per il Renate.

Nella ripresa i primi due cambi per Gregucci: fuori Chiarello e Celia, dentro Eusepi e Rubin.

Al 4′ super Pisseri che, di piede, ci mette una pezza sulla conclusione di Maistrello, servito da una grande giocata di Galuppini.

Al 14’ pareggio dei Grigi con Eusepi che sfutta il retropassaggio azzardato, prende il tempo a Silvia e infila Gemello.

Al 28′, però, raddoppia il Renate: errore in mezzo di Di Quinzio, s’invola Kabashi, per Rada che infila Pisseri.

Al 31′ dentro anche Stijepovic, Gregucci prova il tridente offensivo.

Al 44′ l’Alessandria rischia la terza rete.

3’ di recupero il triplice fischio del signor Marini di Trieste.

L’Alessandria esce sconfitta dal “Città di Meda” e vede ulteriormente allontanarsi la vetta della classifica.

Renate (3-4-2-1): Gemello; Anghileri, Silva, Possenti; Guglielmotti (30’st Damonte), Kabashi (42′ Lakti), Rada, Esposito; Galuppini (42’st Marano), Giovinco (13′ Ranieri); Maistrello (30’st Sorrentino). A disp.: Bagheria, Merletti,Marafini, Santovito,, Confalonieri, De Sena. All.: Diana

Alessandria (3-5-2): Pisseri, Bellodi, Prestia, Blondett; Parodi (42’st Mora), Casarini, Suljic, Di Quinzio (31’st Stijepovic), Celia (1’st Rubin); Arrighini, Chiarello (1’st Eusepi). A disp.: Crisanto, Cosenza, Scognamillo, Castellano, Crosta, Macchioni,Poppa. All.: Gregucci

Arbitro: Marini di Trieste

Gol: pt 18′ Galuppnini; st 14′ Eusepi, 28′ Rada

Ammoniti: Blondett, Esposito, Guglielmotti, Ranieri, Kabashi per gioco falloso

Corner: 3-2

Recuperi: 0+3

Note: giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse.