Non vogliono il biometano che è il futuro dei carburanti in regime di economia circolare (Boh?)

San Damiano d’Asti – Non c’è niente da fare, l’Italia resta un Paese dove i problemi sono sempre drammatici ma mai seri. Ora si litiga sulla centrale di smaltimento rifiuti già esistente che qualcuno, intelligentemente, ha proposto di trasformare in centrale di produzione di biometano. Un’ottima idea, che crea ricchezza perché il biometano è a tutti gli effetti un carburante pulito in grado di funzionare come lo stesso metano per autotrazione, riscaldamento e quant’altro. Tanto per cambiare è nato un comitato contro il biometano accampando ragioni da Bar Sport, come quella che si sarebbe dovuto chiedere alla società di investire maggiormente sul territorio anche con ulteriori misure di sostegno a quelle inserire nel precedente accordo. Ma se non è un investimento sul territorio smaltire rifiuti producendo gas naturale senza inquinare e creando ricchezza mi devono spiegare cos’è. Naturalmente sulla vicenda ci si aggroviglia nella polemica sterile portata avanti emeriti ignoranti che non sanno quello che fanno e quello che dicono, da chi non consce, per esempio, la differenza tra Metano/Biometano e Gpl: il primo è un gas naturale, pulito e più leggero dell’aria per cui in caso di perdita non ristagna e se si accende la luce non salta per aria l’appartamento; il secondo è gas petrolio liquefatto, pesantissimo (1,25 volte l’aria) per cui in caso di perdita ristagna e se si accende la luce: booom! Salta per aria tutto. Così come in autostrada: booom! Esplode l’auto e poi i pompieri devono lavorare un giorno per risanare il luogo dell’incidente. L’opposizione in consiglio comunale argomenta la scelta con motivi puerili del tipo: “L’accordo citato dal sindaco, meglio il protocollo d’intesa, era stato fatto prima della presentazione del nuovo ampliamento; basato su un progetto approvato dalla precedente amministrazione, ma che non prevedeva la produzione di biometano”, e allora? Siamo seri per favore e lasciamo fare l’impianto del biometano di cui beneficeranno tutti. Lo volete capire o no? O siete al soldo dei petrolieri?… Ma allora ditelo.