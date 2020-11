Il vaccino sarà conservato nei frigoriferi di Casale

Casale Monferrato – Sarà Casale Monferrato, la capitale del freddo, a conservare i vaccini per tutto il Piemonte. Il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto del Covid-19, Domenico Arcuri, ha informato le Regioni sulla prima fase di consegna del vaccino Pfizer, per 3,4 milioni di dosi da destinare in via prioritaria ad ospedali e case di riposo. Questo vaccino si conserva a -75/80° per cui le Regioni devono presentare un piano d’azione per una distribuzione capillare e coordinata, che garantisca temperature adeguate. Il Piemonte parte avvantaggiato grazie alla tradizione del freddo che caratterizza Casale Monferrato. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è pronto: “La task force c’è, in dieci giorni presenteremo le modalità d’azione per una distribuzione efficace e coordinata”. Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, alla presentazione del gruppo di lavoro. Il progetto coinvolgerà anche le aziende di trasporto, le farmacie, oltre ai presidi sanitari. I drive through e gli hotspot per i tamponi rapidi saranno convertiti in punti di somministrazione dei vaccini con tanto di percorsi separati in ingresso ed uscita, non senza spazi di osservazione dei pazienti. “Mettiamo a disposizione il nostro know how” ha aggiunto il sindaco Riboldi. L’industria del freddo a Casale nasce nel 1948: nell’Albese gli allevatori avevano necessità di conservare le carni, nacquero così le prime celle. Oggi a Casale ci sono 30 aziende di cui 10 leader nel mondo, 2.500 addetti, per un fatturato che supera il miliardo di euro. Anche la logistica è di riferimento. Il dossier, che il Piemonte e l’industria del freddo casalese preparano, prevede la produzione di strumentazioni adatte per più vaccini, per quelli da conservare a -80 gradi fino a quelli che richiedono una temperatura costante di +4 gradi. Anche Federfarma ha detto sì alla task force del freddo, partendo dall’organizzazione di 1600 presidi ed un sistema logistico di consegna dei farmaci, che prevede già quattro viaggi al giorno per le farmacie.