Autobus del Cit perde una ruota in viaggio: nessun ferito

Serravalle Scrivia – Il famigerato Cit (Consorzio intercomunale trasporti) di Novi, consorzio che annovera 17 Comuni soci con Novi socio di riferimento, oltre ad avere le casse sfondate ha anche i mezzi che perdono i pezzi per strada. Stavolta un autobus ha perso una ruota posteriore nel centro di Serravalle Scrivia, nel corso che fiancheggia la ferrovia, tra Via Forni e Via Roma, piantandosi in mezzo alla strada e bloccando il traffico per circa un’ora. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e non si esclude il dolo, ma è solo un’ipotesi. Sull’episodio sta indagando la polizia municipale. Sul mezzo, al momento dell’incidente, c’erano alcuni viaggiatori ma fortunatamente nessuno ha riportato danni.