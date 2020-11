Bertram Derthona impone la legge del più forte

Trapani (2B Control Trapani-Bertram Derthona 57-85) – Ottima partenza di campionato per Bertram Yachts Derthona che, fuori casa, si è imposta 85-57 contro 2b Control Trapani all’esordio stagionale del campionato di basket di serie A2.

La squadra di coach Ramondino ha chiuso in vantaggio tutti i quarti, piazzando l’allungo decisivo nel secondo periodo.

La cronaca del match tratta dal sito ufficiale del Bertram Derthona.

Coach Ramondino sceglie Mascolo, insieme a Sanders, Fabi, Severini e Cannon nella prima uscita della stagione: i primi minuti del campionato bianconero sono molto equilibrati, grazie a una serie di iniziative di talento dei giocatori in campo (9-9 al 4’). Nelle battute successive dell’incontro, i bianconeri producono il primo break della gara grazie a due triple di Fabi e a una penetrazione di Sanders (13-21 al 7’), alimentato poi dal canestro da fuori di Ambrosin che chiude il primo quarto: al 10’ i Leoni guidano per 15-26. In avvio di seconda frazione Severini e Tavernelli, da tre punti, dilatano il margine bianconero (18-32 al 12’) prima della reazione di Trapani, che produce un parziale di 6-0 per riavvicinarsi nel punteggio (24-32). Sei punti consecutivi di Cannon e un canestro da fuori di Severini – primo giocatore a raggiungere la doppia cifra – spingono i Leoni al massimo vantaggio (26-41 al 18’): coach Parente ferma nuovamente la partita. Nel finale di primo tempo, ancora Cannon e Tavernelli danno energia al break ospite: all’intervallo Bertram avanti 29 -47.

Mascolo e Fabi aprono il terzo quarto di gioco, con un parziale di 2-10 che vale il 31-57 del 24’, alimentato poi da Cannon che aggiorna il massimo vantaggio sul 31-61 del 25’. Nel finale di frazione arriva una reazione dei padroni di casa, che con un parziale di 8-0 accorciano le distanze (39-63 al 29’): coach Ramondino ferma il gioco.

Il terzo quarto è chiuso dal libero di Cannon, che fissa il punteggio sul 39-66. Nell’ultimo periodo il Derthona continua a controllare le operazioni, ampliando le rotazioni e contenendo il tentativo di Trapani di accorciare le distanze: il finale vede i Leoni trionfare per 57-85. Il secondo appuntamento di campionato vedrà nuovamente la Bertram impegnata in terra di Sicilia, martedì 24 novembre alle 21 contro l’Orlandina Basket.

2B Control Trapani-Bertram Derthona 57-85

(15-26, 29-47, 39-66)

Trapani: Basciano 2, Renzi 9, Piarchak, Spizzichini 4, Erkmaa 3, Tartamella, Lamia ne, Mollura 12, Corbett 14, Pianegonda, Palermo 7, Nwohuocha 6. All. Parente.

Derthona: Sackey ne, Cannon 17, Gazzotti 7, Ambrosin 7, Tavernelli 9, Fabi 18, Graziani, Mascolo 9, Severini 11, Sanders 7, Morgillo, Ciadini. All. Ramondino.