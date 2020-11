Pallavolo Femminile: Veronica de Meo vestirà la casacca dell’Alessandria Volley

Alessandria – In vista del prossimo campionato di serie C l’Alessandria Volley ha messo a segno un importante colpo di mercato. La società del presidente Mauro Bernagozzi ha, infatti, ufficializzato l’ingresso nel team guidato da Ernesto Volpara dell’opposto Veronica De Meo.

Nata a San Giovanni Rotondo nel 1993, la De Meo ha maturato esperienza nei campionati di Serie B2, C e D. Nel suo palmarès anche la vittoria di un campionato di Serie C con promozione in B2.

Cresciuta nelle giovanili della Libera Virtus Cerignola, ha debuttato in prima squadra nella stagione 2013/2014 conquistando subito il salto di categoria in Serie B2.

Nel 2015/2016 si è trasferita a Latina per motivi universitari legandosi alla Futura Terracina nel campionato di D e conquistando la promozione in C.

Ancora serie D nella stagione 2016/2017 nelle file della Virtus Volley Latina e adesso l’accordo con l’Alessandria Volley per la stagione 2020/2021.