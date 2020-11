Torna Raviolo in provincia, stavolta commissario straordinario dell’ospedale di Alessandria

Alessandria – Dopo la sua nomina della primavera scorsa a commissario di Tortona, stavolta il dottor Mario Raviolo è stato nominato commissario straordinario per l’emergenza coronavirus dell’Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Nominato dall’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, gestirà l’emergenza Covid nel nosocomio alessandrino insieme al direttore generale Giacomo Centini, rispondendo così alla sostanziale richiesta di aiuto lanciata alcuni giorni fa dal sindaco di Alessandria, Cuttica di Revigliasco. Durante la prima ondata del Covid 19, Raviolo era stato a capo dell’area di Maxiemergenza della Regione Piemonte per terminare il suo lavoro a fine aprile, sostituito da Paolo Vineis. La nomina di Mario Raviolo “rappresenta un supporto e un aiuto per la situazione d’emergenza vissuta nelle scorse settimane dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Abbiamo gestito un elevato numero di pazienti, superando il numero di quelli previsti nel piano pandemico: con il contributo del dottor Raviolo avremo modo di concentrarci maggiormente sulle attività dell’hub di secondo livello sulle quali abbiamo avuto difficoltà” ha dichiarato Giacomo Centini, Direttore Generale del “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”.