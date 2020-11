Causa Covid saltato l’incontro JB Monferrato Trapani

Trapani – Saltato il secondo match in Sicilia della JB Monferrato che avrebbe dovuto affrontare Trapani.

In un comunicato stampa congiunto la società casalese e la Pallacanestro Trapani hanno fatto sapere che, di comune accordo, il match di serie A2 in programma oggi alle 18 al PalaConad, valevole per la quarta giornata di andata, non si disputerà. La causa del rinvio è il riscontro di un tesserato positivo al Covid-19.

“Le due società hanno ritenuto opportuno il rinvio della gara al fine di evitare inutili rischi di contagio per le due formazioni” si legge nel comunicato.

Non sono ancora note le date in cui si recupererà il match.