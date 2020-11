Solero – Un clandestino di 25 anni originario della Guinea, ha forzato la serratura di una casa rurale entrando e stabilendovi il suo domicilio. I Carabinieri di Solero l’hanno deferito in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici e violazione delle norme sull’immigrazione. L’africano risulta clandestino sul territorio nazionale in quanto privo di permesso di soggiorno poiché scaduto oltre due anni fa, e nessuno l’ha mai controllato. Molto bene.