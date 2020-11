Da Enel: il piano strategico 2021-2023 conferma l’impegno del gruppo nella sostenibilità

“Con questo nuovo Piano Strategico stiamo indicando una direzione per i prossimi dieci anni, mobilitando investimenti per 190 miliardi di euro al fine di raggiungere i nostri obiettivi in un decennio pieno di opportunità” dichiara l’a.d. di Enel Francesco Starace, sottolineando che “in tutto il decennio rafforzeremo la creazione di valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder, che comprende anche una interessante remunerazione per i nostri azionisti”.

Quasi la metà degli investimenti con mezzi propri (‘Ownership’) di Enel nei prossimi 10 anni saranno dedicati alla Global Power Generation, con un totale di 70 miliardi di euro destinati alle Rinnovabili, che si prevede consentiranno di disporre di circa 120 GW di capacità installata nel 2030, pari a 2,7 volte la capacità installata attuale di circa 45 GW. Lo si legge nella Vision al 2030 che viene presentata insieme al nuovo Piano strategico 2021-23. Anche nel piano si prevede che oltre la metà degli investimenti tramite il modello ‘Ownership’ siano dedicati alla Global Power Generation, con circa 17 miliardi di euro destinati alle Rinnovabili, che porteranno ad una capacità installata totale da fonti rinnovabili su base consolidata di 60 GW nel 2023 (+33% rispetto al 2020).

Nel triennio del piano, inoltre, il Gruppo accelererà ulteriormente il processo di decarbonizzazione aumentando la capacità da fonti rinnovabili in modo da più che compensare la dismissione di impianti termici.

Nella Vision al 2030 si prevede che il Gruppo ridurrà dell’80% le emissioni dirette di CO2 rispetto al 2017, certificate SBTi (Science-Based Targets initiative) e contribuirà alla creazione di oltre 240 miliardi di euro di prodotto interno lordo nei Paesi di presenza mediante investimenti locali in generazione ed elettrificazione.

Enel prevede di portare al 2030 il numero di utenti finali a oltre 90 milioni, digitalizzati al 100% grazie all’uso dei contatori intelligenti, “con uno sviluppo che deriva da una dimensione operativa senza pari, un’elevatissima competenza nella digitalizzazione e il notevole valore della proprietà intellettuale”. Lo si legge nella nota sulla Vision al 2030 e il nuovo Piano strategico 2021-23.

Nell’arco del triennio del piano, gli utenti finali aumenteranno a circa 77 milioni, digitalizzati al 64% con contatori intelligenti nel 2023, da circa 74 milioni, digitalizzati al 60% con contatori intelligenti nel 2020.

“Ci aspetta un futuro luminoso”. Dichiara Francesco Starace. Il 2020, rileva, “è stato un anno unico. L’anno scorso abbiamo presentato il piano strategico a Milano, eravamo in presenza e non sapevamo assolutamente cosa sarebbe accaduto l’anno successivo. Grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi in un anno assolutamente unico per più motivi. Il nostro impegno di fronte a questa emergenza non fa che rafforzarsi con la pandemia tuttora in corso”. L’ad di Enel aggiunge “Siamo diventati sempre più impegnati sul fronte del digitale. Con questa emergenza abbiamo capito ancora di più l’importanza del digitale: grazie alla trasformazione digitale che abbiamo introdotto i nostri clienti avranno la possibilità di aumentare la quota di domanda di elettricità e avere una riduzione nella bolletta e questo è un impegno che continueremo a mantenere creando sempre più valore nel lungo periodo”. Il gruppo, aggiunge, “è sempre più impegnato sul fronte dell’innovazione e della sostenibilità”.