Ovada – I Carabinieri Ovada hanno tratto in arresto un ecuadoregno di 22 anni con pregiudizi di polizia che, già sottoposto agli arresti domiciliari, avendo violato reiteratamente le prescrizioni impostegli, si è visto aggravare la misura in atto con la detenzione in carcere. Al termine delle formalità di rito, il sudamericano è stato associato alla casa circondariale di Alessandria a disposizione dell’autorità giudiziaria di Genova.