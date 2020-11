Minaccia la madre per avere i soldi: denunciato

Tortona – I Carabinieri Tortona in seguito alla querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà il figlio 22enne, con pregiudizi di polizia, che, da circa un anno, poneva in essere nei confronti della madre reiterate minacce verbali e danneggianti all’interno dell’abitazione, culminati in una violenta aggressione verbale, con ingiurie e minacce, davanti alle proprie figlie minori, di 15 e 17 anni, nel corso della quale danneggiava con calci e pugni i mobili e le porte dell’abitazione allo scopo di ottenere denaro dalla madre.