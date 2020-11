Da Prefettura Alessandria: riunione sul Piano di emergenza esterno dello Stabilimento Solvay

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, in videoconferenza, una riunione concernente il Piano di emergenza esterno dello Stabilimento Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A. All’incontro presieduto dal Prefetto Olita, hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia territoriali, del Comando dei Vigli del Fuoco di Alessandria, nonché qualificati rappresentanti della Provincia di Alessandria, del Comune di Alessandria, del Comune di Castellazzo Bormida, del Comune di Frugarolo, dell’ARPA Piemonte Dipartimento Sud Est, della Centrale Operativa 118, dell’ASL-AL, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell’azienda Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A. Era altresì presente il Dott. Roberto Bolognesi, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Varese, in missione presso la Prefettura di Alessandria, esperto di problematiche di Protezione Civile. L’incontro ha permesso lo svolgimento di utili approfondimenti a seguito dei quali è emersa la rinnovata consapevolezza delle già previste azioni da implementare nel caso di eventi aziendali connotati da criticità. Si è altresì evidenziata l’importanza della tempestività e completezza delle comunicazioni da parte dell’azienda, in quanto strumento imprescindibile per la migliore operatività del piano di emergenza. La riunione ha inoltre permesso di condividere la notizia della prossima definizione dei lavori dell’apposito Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco, che consentiranno, entro la primavera, di individuare ogni eventuale modifica migliorativa della concordata pianificazione esistente. Il Prefetto Olita, d’intesa con i partecipanti, ha altresì stabilito lo svolgimento di apposita attività esercitativa da organizzare nella prossima primavera, secondo le modalità ritenute opportune anche in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica in atto.