Ci ha lasciati Sergio Notti, alfiere del mondo delle Bocce alessandrino

Alessandria – Ancora un lutto nel mondo dello sport alessandrino. È mancato Sergio Notti, figura di spicco nel mondo delle bocce. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per una polmonite, ad Alessandria, e mercoledì mattina ha perso la sua battaglia per un aggravamento del quadro patologico generale. Settantatrè anni, Notti è stato giocatore e poi dirigente al Dopolavoro Imes al Cristo fino a quando la società è rimasta in attività. Tesserato poi per il Telma, ha ricoperto incarichi nel comitato provinciale della Federbocce. È stato anche consigliere incaricato di seguire le rappresentative giovanili e socio del Panathlon Club Alessandria Cittadella.