I servi italiani di Stalin volevano la pelle del padre di Lucio Battisti

Rieti (Red) – I partigiani comunisti che, nella Seconda Guerra Mondiale hanno combattuto fin dall’inizio per Stalin invece che per l’Italia, telediretti da Palmiro Togliatti che del Baffone era il segretario particolare, volevano la testa del brigadiere dei carabinieri Alfiero Battisti, padre del cantautore Lucio Battisti che, arruolatosi nella 116a legione della GNR di Rieti, si fece mandare volontario in Grecia e Albania in soccorso dei commilitoni italiani in ritirata aiutandoli a tornare in Patria attraverso la macchia. Anche un nostro lettore di Novi ricorda quegli eventi, che hanno riguardato suo padre, con una lettera che ci ha scritto alcuni mesi fa. La notizia di Battisti è di ieri ed è stata pubblicata da “Il Giornale” e noi, che da sempre rincorriamo la verità, la pubblichiamo nella consapevolezza che non sarà né la prima né l’ultima su un periodo storico sul quale si sta squarciando il miserabile velo di menzogna voluto dai comunisti che lo ha avvolto per oltre 75 anni. Nella vicenda, sollevata dal giornalista Paolo Giordano sulle pagine del quotidiano “Il Giornale”, sui presunti finanziamenti alla destra politica del cantautore Lucio Battisti, si inserisce il ricercatore storico Pietro Cappellari (nella foto a destra). Infatti, nell’articolo pubblicato ieri, si indica il padre di Battisti come facente parte delle Camicie Nere e vittima di un “pestaggio” da parte di alcuni partigiani.

Nel suo libro “Rieti Repubblicana, 1943-1944”, edito da Herald Editore nel 2015, dedicato alla storia della Repubblica Sociale Italiana nel territorio reatino, Pietro Cappellari attesta che Alfiero Battisti era un Brigadiere in servizio presso la 116a legione della GNR di Rieti.

“Nel dopoguerra – racconta Pietro Cappellari – due esponenti del PCI locale lo denunciarono alle autorità per essere stato volontario nelle campagne di guerra in Grecia e Albania, inquadrato nella Milizia Fascista, promosso per meriti fascisti e proposto al grado di Ufficiale sempre per meriti eccezionali. I due comunisti lo accusarono di essere un “usurpatore” e una “spia”, benché il Battisti avesse aiutato alcuni sbandati alla macchia.

Nonostante fosse stato ammonito dai ribelli, il Battisti aveva proseguito il servizio nella Guardia Nazionale Repubblicana e quindi il PCI e i sedicenti partigiani si auguravano nella loro denuncia che al più presto questa “feccia d’Italia” potesse essere “distrutta”.

A seguito di questo esposto, il 6 marzo 1945 Alfiero Battisti fu arrestato, ma rilasciato tre giorni dopo poiché le indagini effettuate nei mesi precedenti fecero cadere tutte le accuse. Anzi, i due firmatari smentirono le loro stesse dichiarazioni – conclude Cappellari – uno ammise “di aver firmato la denuncia in buona fede” mentre l’altro, segretario del locale PCI, dichiarò di essere stato lontano da Puggio Bustone all’epoca dei fatti e di aver firmato la denuncia “basandosi unicamente su delle voci pervenutegli al suo ritorno”.