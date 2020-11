Tortona – I Carabinieri di Tortona hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia una donna di 40 anni, separata, con precedenti di polizia che, a seguito di diverbio con la figlia 16enne convivente, le imponeva di uscire dall’abitazione, sprovvista di idonei indumenti in relazione alle basse temperature, senza permetterle di rientrare. Sul posto giungevano i Carabinieri, che affidavano la minore al padre separato.