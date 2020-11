Mezzo milione di euro vinto con 5 euro

Castello d’Annone – Sono bastati 5 euro al Gratta e Vinci acquistato lunedì mattina alla tabaccheria Agostinetto per farne vincere 500.000 al fortunato avventore. È la più alta vincita mai raggiunta in provincia. I fratelli Fabio e Fabrizio, titolari dell’esercizio, fanno sapere che il biglietto della Super Tombola sia stato acquistato da un residente della zona ma non hanno nessun elemento in più. Tuttavia in paese si dice che il vincitore sia un cliente abituale della tabaccheria. Dove ha trovato la cartella giusta con la serie vincente dei 16 numeri che gli hanno dato diritto al premio massimo di 500.000 euro. In paese sono contenti perché si sente dire che quei soldi sono finiti bene nella famiglia giusta che ne aveva bisogno. I due titolari si sono accorti della vendita vincente quando hanno aperto la tabaccheria trovando nella buca delle lettere la fotocopia della cartella vincente con la richiesta di verificare se davvero era valida la vincita. Lo abbiamo fatto attraverso i codici in nostro possesso e sì, possiamo dire che è tutto valido.

Identica vincita da mezzo milione l’anno scorso a luglio col concorso “Il Miliardario Mega” acquistato nel punto vendita di Alberto Oddone, in Via Guasco 53 ad Alessandria, anche se la spesa per acquistare il biglietto era stata ben più alta di cinque euro.