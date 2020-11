Ai domiciliari per mafia, sorpresi in giro per la città in orario non consentito

Alessandria – Mercoledì sera due sorvegliati speciali per reati di mafia agli arresti domiciliari in città sono stati fermati dagli agenti della questura in palese violazione delle misure detentive domiciliari e di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. I due soggetti – considerati pericolosi – sono stati sorpresi fuori casa verso le nove e mezzo di sera in orario vietato. Nello specifico, I. F., classe 1963, non risultava presente all’interno della propria abitazione nonostante nei suoi confronti l’A.G. aveva disposto in data 27.4.2018 la Misura della Sorveglianza Speciale con la quale inibiva all’interessato la possibilità di uscire tra le ore 21.00 e le ore 07.00, salvo comprovate necessità e previa tempestiva comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Durante la stessa sera gli agenti di pattuglia constatavano che constavano che un altro cittadino, B. F. classe 1977, destinatario della Misura dell’Obbligo di Dimora nel Comune di Alessandria con cui l’A.G. prescriveva, altresì, lo stesso divieto di uscita dalle ore 21.00 alle 07.00, era rintracciato da un equipaggio della Sezione Volanti alle ore 21.40 mentre si trovava alla guida della propria autovettura Renault Clio. Alla richiesta degli Agenti di fornire spiegazioni in merito alla violazione del divieto di uscita oltre le 21.00, l’uomo si giustificava affermando di essersi allontanato da casa per andare a fare la spesa e di non essersi reso conto dell’orario. Per i fatti di cui sopra, per entrambi scattava la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.