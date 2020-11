Ci ha lasciati a 91 anni Elio Inga, il produttore della Grappa Libarna nella bottiglia più famosa del mondo

Serravalle Scrivia – La bottiglia era unica e la grappa eccellente. A creare un prodotto esclusivo al mondo come la Grappa Libarna è stato un siciliano trapiantato a Serravalle Scrivia, Elio Inga che si è spento a 91 anni lunedì 9 novembre 2020. I funerali si sono tenuti giovedì 12 novembre alle ore 10:00 nella chiesa parrocchiale di Serravalle Scrivia. Rilevò dal nonno Tano lo stabilimento di liquori Gambarotta quando da Noto, nel Siracusano (dove lavorava già nel settore), si trasferì in Piemonte. Fondata nel 1832 da Santo Gambarotta, l’azienda era famosa per l’Amaro che faceva concorrenza all’altrettanto noto Amaro Baratta, prodotto sempre a Serravalle Scrivia. Alla morte di Giovanni Battista Gambarotta, avvenuta nel 1926, l’azienda fu rilevata dalla famiglia Inga mentre – qualche decennio dopo – dall’azienda si staccò un ramo che diede vita all’azienda dolciaria Gambarotta. Inga favorì un nuovo impulso al marchio che crebbe negli anni fino a conquistare nel 1967 il Mercurio d’Oro per il commercio (nel fermo immagine). Dopo la crisi che portò alla chiusura dell’azienda, la famiglia Inga continua a lavorare nel mondo dei liquori con prodotti che esporta soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.