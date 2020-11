Fermato con cocaina e marijuana: arrestato

Spigno Monferrato – I Carabinieri di Spigno Monferrato hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un uomo di 36 anni con pregiudizi di polizia che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, risultava detenere sessantaquattro grammi di cocaina, settantacinque di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 1.300 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.