Grossista tortonese di ortofrutta vittima di un mortale incidente stradale a Torino

Torino – Non ce l’ha fatta Marco Mietta, 51 anni, commerciante all’ingrosso di frutta e verdura di Tortona, vittima ieri mattina di un tragico incidente stradale mentre era alla guida del suo furgone Iveco Daily lungo la tangenziale all’altezza di Nichelino in direzione Sud. Tornava dal Cat, il Centro agroalimentare torinese dove aveva caricato il furgone e stava rientrando a Tortona per rifornire i negozi della zona. È andato a sbattere contro il cartello che segnala l’inizio di un restringimento della strada. Nella carambola ha urtato l’autobotte della ditta che faceva i lavori, poi il guard rail centrale e si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata. Il personale del 118, arrivato con l’eliambulanza, ha tentato di rianimarlo per un’ora e mezza, ma senza riuscirci. Trasportato d’urgenza alle Molinette, Marco Mietta è deceduto verso le 11 senza riprendere conoscenza. Molto conosciuto e stimato nella sua città, era titolare d’una storica ditta di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli fondata dai suoi genitori con sede in via Postumia, nell’area artigianale Coinart. Sul luogo del tragico incidente, oltre ai vigili del fuoco che l’hanno tirato fuori dall’abitacolo accartocciato, sono intervenuti la Polizia stradale di Torino e gli ausiliari Ativa. La tangenziale è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per quasi 5 ore. Lascia i genitori, la sorella Laura e il cognato Andrea Ablatico, presidente del Derthona Basketball Lab.