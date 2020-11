Le calciatrici della Novese non gradiscono i toni “da caserma” di Mister Fossati che finisce davanti alla Disciplinare

Novi Ligure – Prima udienza oggi, per Maurizio Fossati, davanti alla Commissione Disciplinare del settore tecnico della Figc.

L’ex allenatore della Novese Calcio Femminile, difeso dall’avvocato Matteo Sperduti, deve, infatti, rispondere delle pesantissime accuse rivoltegli da mezza squadra da lui allenata.

Fossati, premiato quest’estate come “educatore dell’anno”, si era dimesso a sorpresa dalla guida della Novese il giorno stesso della proclamazione. Qualche settimana più tardi le accuse di una parte delle sue giocatrici avevano portato al deferimento del tecnico, che in caso di condanna rischia una sospensione fino a cinque anni o addirittura la radiazione.

Secondo la procura federale, infatti, Fossati avrebbe assunto “comportamenti denigratori e discriminatori legati all’aspetto fisico e all’orientamento sessuale delle giocatrici.”

A finire sotto la lente di ingrandimento frasi come “Sei grassa come un maiale”, “Ma dove vai che pesi cento chili?” o ancora “Sei venuta qui solo per leccare” in riferimento all’orientamento sessuale di alcune giocatrici.

Oltre a questo anche accuse di stalking. Fossati, infatti, avrebbe cercato una relazione sentimentale con una giocatrice e al suo rifiuto, avrebbe iniziato un comportamento morboso nei confronti della ragazza, mirato a tentare di controllarne tutti i movimenti. Accuse che l’allenatore, tramite il suo legale, ha sempre respinto.

Intanto Fossati è diventato opinionista tecnico del giornale online Calciodonne.it. A presentarlo, sul sito della testata, è stato l’editore e fondatore Walter Pettinati: “Cercavamo una persona affidabile e preparata. Fossati lo è: seguirà, soprattutto la serie A, sono molto felice che abbia accettato la nostra proposta. Obiettivo del nostro sito è offrire una informazione originale e professionale” ha affermato Pettinati.