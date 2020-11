Da Prefettura Alessandria: passaggio del Piemonte alla “zona arancione”, attività di controllo e invito alla responsabilità

Si è tenuta nella mattinata di oggi, 28 novembre, in videoconferenza, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Alessandria Cuttica di Revigliasco, il Presidente della Provincia Baldi, il Questore Morelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Rocco, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza col. Pucciarelli e il Comandante della Polizia Locale di Alessandria Bassani. L’incontro si è reso necessario per valutare le conseguenze dell’imminente passaggio del Piemonte, da domani 29 novembre, alla c.d. “zona arancione” con la conseguente applicazione degli artt. 1 e 2, e non più 1 e 3, del DPCM 3 novembre 2020, a seguito dell’emanazione di ordinanza in data odierna da parte del Ministro della Salute. Poiché tale passaggio comporterà, tra l’altro, la riapertura di tutte le attività commerciali al dettaglio, dei mercati e dei servizi alla persona – ferma restando la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi – tutti i componenti del Comitato hanno invitato la popolazione ad evitare assembramenti e a continuare a rispettare con la massima prudenza le regole di prevenzione sanitaria, e hanno richiamato la responsabile attenzione degli esercenti sulla rigorosa attuazione delle normative e delle linee guida in vigore per ciascuna attività. I Responsabili delle Forze di Polizia hanno assicurato la prosecuzione delle mirate attività di vigilanza, che nei giorni scorsi hanno comportato in media, a livello provinciale, il controllo quotidiano di 600 persone e 150 esercizi commerciali, con una media di sanzioni pari a 10, a testimonianza del senso di responsabilità della gran parte della cittadinanza e dell’equilibrio con il quale i controlli vengono esercitati. Il Sindaco di Alessandria ha inoltre richiamato l’attenzione sul sito del Comune nel quale, ogni giorno, vengono pubblicati i dati sull’andamento dei contagi. È stato infine valutato positivamente il rafforzamento, in vista della stagione invernale, degli alloggi temporanei per i senza fissa dimora in Comune di Alessandria, grazie alla collocazione di ulteriori 4 tende con 24 posti letto, fornite dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Alessandria. L’accoglienza verrà gestita dal Comune in accordo con il CISSACA, l’ASL e le Organizzazioni del terzo settore.