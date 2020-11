Disastro novese: Lega allo sbando e una maestra elementare all’Urbanistica

Novi Ligure (Franco Traverso) – Probabilmente Matteo Salvini farà fuori il suo vice Riccardo Molinari che, al di là dei bei discorsini e delle buone intenzioni annunciate a più riprese insieme all’eterno Fernandel (vitalizio da 7.094,70 euro mensili), qui da noi non ne azzecca una. Il suo cerchio magico popolato di frementi ragazzini, premurosi quanto impreparati, non sa dare risposte ad una crisi di giunta che vede il povero sindaco Cabella alle corde, senza maggioranza dato che, a soli due giorni dalla seduta di consiglio comunale sul bilancio nasce “Solo Novi”, un nuovo gruppo consiliare composto da tre leghisti che avrà come capogruppo Marco Bertoli, già capogruppo del Carroccio. Insieme a lui Francesco Bonvini e Cristina Sabbadin. Motivo del dissenso è la decisione di aumentare l’Imu anche se il casus belli è stato il licenziamento dell’ex assessore leghista Costanzo Cuccuru, in seguito alla decisione della giunta di non prolungare la convenzione con SportInNovi, ente gestore degli impianti sportivi cittadini. Ma la situazione che sarà molto difficile spiegare a Salvini, è che il gruppo di Fernandel spinge per fare entrare in giunta con la delega all’Urbanistica l’eterna Maria Rosa Porta (Forza Italia) al posto di una signora di area Lega Roberta Bruno. Senza nulla avere contro la signora Porta, ci piacerebbe conoscere le sue competenze in ambito urbanistico essendo – con rispetto parlando – solo una maestra elementare. Ricordiamo a Fernandel & C. che Novi merita un po’ di rispetto anche perché perché i novesi hanno dato fiducia al centrodestra non perché giochi a Barzighino, ma perché lavori al rilancio di una città che è moribonda da un decennio. Rilancio che, come tutti sanno, in politica passa sempre da una corretta politica urbanistica.