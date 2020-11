Morto con Covid19 a 48 anni ex giocatore di football americano

Alessandria – Ennesimo lutto nel mondo dello sport alessandrino. Si è spento ieri a 48 anni all’ospedale di Alessandria, dove era ricoverato già da diversi giorni per complicanze causate dal coronavirus, Ciro Franzoso, ex giocatore di football americano.

Nel capoluogo piemontese aveva militato nei Knights per poi trasferirsi a Bolzano, nei Lions, squadra con cui vinse uno scudetto.

Come allenatore, Franzoso aveva guidato i Centurions Alessandria, poi i Bills Cavallermaggiore e i Lions Bergamo.

Tanti i messaggi di cordoglio, su Facebook, da parte di parenti, amici e della Fidaf, Federazione Italiana di Football Americano.