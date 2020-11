Pallacanestro: turni casalinghi per le alessandrine

Alessandria – Turni casalinghi, questa domenica in serie A2 di basket, quinta giornata di andata, per le due compagini della provincia di Alessandria. Alle 17 Bertram Yachts Derthona ospiterà al PalaOltrepò di Voghera Edilnol Biella. I Leoni, reduci da due vittorie di fila, cercheranno con questo derby il terzo successo consecutivo. Al PalaFerraris di Casale, invece, JB Monferrato ospiterà Urania Basket Milano. Palla a due alle 18. Ancora indisponibili per coach Ferrari Niccolò Martinoni e Lucio Redivo, alle prese con i rispettivi infortuni.