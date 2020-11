Casale: finalmente una vittoria!

Castellanza (Castellanzese 2 – Casale Fbc 3) – Prima vittoria per il Casale Fbc che, nella trasferta lombarda a Castellanza nella sfida valida per il recupero della quarta giornata di andata del campionato di serie D girone A, vince per 3-2.

I Nerostellati hanno ribaltato una gara che si era messa male, 2-1 per la Castellanzese all’intervallo, con una prova di carattere e con tutta la voglia di lasciarsi alle spalle questo inizio difficile di campionato.

La cronaca.

Al 5′ il Casale si fa vedere in avanti con un tiro di Poesio di poco sopra la traversa.

Al 28′ Castellanzese in vantaggio con un gran tiro dalla distanza di Chessa: 1-0.

Al 30′ il Casale pareggia subito grazie all’azione personale di M’Hamsi: 1-1.

Al 40′ Castellanzese ancora in vantaggio con un colpo di testa di Corti: 2-1.

Al 45′ espulso per proteste il tecnico del Casale Francesco Buglio.

Si va al riposo sul risultato di 2-1 per la Castellanzese.

Nella ripresa, al 12’, il Casale pareggia: cross in area, la palla è toccata di mano da un difensore della Castellanzese. È rigore, della cui battuta s’incarica Poesio che spiazza Indelicato: 2-2.

Al 23′ gran destro di Mullici deviato in angolo da Indelicato.

Al 25′ il Casale ci prova ancora con un tiro centrale di Coccolo, neutralizzato dal portiere lombardo.

Al 30′ il Casale si porta in vantaggio con Coccolo che approfitta di un rimpallo sugli sviluppi di una punizione che vale il 2-3 finale e la prima vittoria in campionato per i monferrini.

Castellanzese: Indelicato, Concina, Alushaj, Marcone, Chessa, Fusi, Corti, Ornaghi, Molinari, Bigotto, Mecca. A disp.: Porro, Perego, Negri, Bertoletti, Perego, Manfré, Giugno, Sestito. All.: Mazzoleni.

Casale Fbc: Tarlev, Guida, M’Hamsi, Todisco, Cintoi, Bettoni, Mullici, Poesio, Lanza (14’st Albino), Coccolo, Vecchierelli (10’st Franchini). A disp.: Rovei, Graziano, Fontana, Nouri, Premoli, Fiore, Cocola. All.: Buglio.

Arbitro: Selva di Alghero

Gol: 28′ pt Chessa (Cast), 30′ M’Hamsi (Casa), 40′ pt Corti (Cast), 10′ st Poesio (Casa), 30′ st Coccolo (Casa)

Espulsi: il tecnico del Casale Buglio per proteste

Recuperi: 1+4

Note: giornata fredda, terreno in buone condizioni.