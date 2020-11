Chi ha una casa ce l’ha in quel posto: arriva la patrimoniale voluta dalla compagna Boldrini e preparata per il governo PD-M5S dal compagno Federico Fornaro di Castelletto d’Orba

Roma – La vicenda è nota: la sinistra, con un emendamento presentato da Leu (Federico Fornaro di Castelletto d’Orba – nella foto a lato -, perché i nomi contano e i responsabili devono pagare), di fatto presenta la patrimoniale caldeggiata da una pasionaria Boldrini nel suo ultimo intervento alla Camera. Una “patrimoniale mascherata”, ma neppure troppo, da tassa sulla casa. Il tutto in uno dei momenti economicamente più difficili nella storia del nostro paese. Una mossa contro la quale si scaglia, con toni durissimi, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia dice la sua su Twitter, dove cinguetta: “E alla fine in un emendamento presentato dalla sinistra alla manovra spunta la patrimoniale. Ecco la loro risposta alla crisi, il loro regalo di Natale agli italiani: un furto sui conti correnti. Questi nemici dei cittadini vanno fermati il prima possibile”. A dirsi preoccupato dall’emendamento di LeU alla manovra – con cui si riaffaccia la tassa patrimoniale in piena emergenza Coronavirus – è stato Matteo Salvini, intervenendo a Il Caffè della domenica condotto da Maria Latella su Radio 24: “Pensare a nuove tasse, in un momento come questo è un crimine da arresto immediato”. Intanto dalla maggioranza non arrivano segnali o prese di posizione. L’emendamento è già depositato a firma Fratoianni-Orfini.