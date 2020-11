L’Alessandria si rialza e batte la Pro Vercelli

Alessandria (Alessandria 2 – Pro Vercelli 1) – Chiamata al pronto riscatto dopo il ko esterno contro il Renate, l’Alessandria non sbaglia e, al “Mocca”, tredicesima di andata del campionato di calcio di serie C girone A, fa suo il derby con la Pro Vercelli vincendo 2-1 grazie alle reti di Eusepi e Arrighini.

Finale da brivido con le Bianche Casacche che hanno accorciato le distanze su rigore ma la difesa grigia ha, alla fine, retto e i tre punti importanti, per morale e classifica, sono arrivati.

La cronaca.

Al 2′ subito occasione per la Pro: sugli sviluppi di una punizione da destra, Masi sul secondo palo, prende il tempo alla difesa, ma schiaccia sul fondo.

All’11′ sponda di testa, in area, di Eusepi per Arrighini, che non ci arriva per la deviazione.

Al 26’ Alessandria in vantaggio: Suljic da destra, in area ottima scelta di tempo di Eusepi, che svetta su tutti e infila Saro.

Al 35′ primo cambio per la Pro Vercelli: Emmanuello infortunato, dentro Graziano.

Al 36′ Eusepi in profondità per Arrighini, anticipato da Hristov.

Al 47′ punizione al limite per la Pro: batte Masi, mezzo metro sulla traversa.

Il primo tempo finisce sull’1-0.

Nella ripresa nessun cambio nelle due formazioni.

Al 7′ primo cambio per i Grigi: Rubin per Celia.

Al 10′ lancio perfetto di Prestia per Arrighini, che controlla, ma calcia altissimo.

Al 22′ rigore per la Pro Vercelli: Macchioni ingenuamente atterra Padovan. Dal dischetto va Rolando che calcia alle stelle.

Gol sbagliato, gol subìto: al 23’ l’Alessandria raddoppia con un lancio millimetrico di Eusepi per Arrighini, che va via a Masi e infila Saro.

Al 39′ secondo rigore per la Pro: ingenuità di Casarini, che atterra Padovan. Dal dischetto va lo stesso Padovan che accorcia le distanze.

Dopo 5’ di recupero l’arbitro Miele fischia la fine dell’incontro: l’Alessandria vince 2-1 e si riporta nelle parti medio alte della classifica riaccendendo, di fatto, il proprio campionato.

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Prestia, Cosenza, Macchioni (23’st Scognamillo); Parodi, Suljic, Celia (7′ st Rubin); Chiarello, Arrighini (38’st Di Quinzio); Eusepi. A disp.: Crisanto, Di Quinzio, Stijepovic, Casarini, Crosta, Mora, Poppa, Bellodi. All.: Gregucci

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Clemente, Emmanuello (35’pt Graziano), Erradi, Iezzi (14’st Petris); Rolando (31’st Della Morte), Comi (14′ st Padovan), Romairone (14’st Borello). A disp.: Tintori, Rodio, Auriletto, Blaze, Ruggiero, Carosso. All.: Modesto

Arbitro: Miele di Nola

Gol: pt 26′ Eusepi; st 23′ Arrighini, 39′ Padovan rig

Ammoniti: Prestia, Erradi, Masi, Suljic per gioco falloso, Cosenza, Borello per comportamento non regolamentare

Espulsi: Modesto per comportamento non regolamentare

Corner: 2-2

Recuperi: 2+5.

Note: giornata fredda, terreno in discrete condizioni, incontro a porte chiuse.