Casale Monferrato – Ancora un rinvio per la JB Monferrato. La squadra di basket casalese ha ufficialmente comunicato di aver rinviato il match con Urania Milano, inizialmente previsto per stasera al PalaFerraris di Casale e valevole per la quinta giornata di andata del campionato di serie A2. La società monferrina ha comunicato che sono emerse diverse positività ai tamponi rapidi all’interno del gruppo squadra. La data del recupero verrà comunicata appena stabilita.