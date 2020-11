Pallacanestro donne: continua la serie positiva per l’Autosped Castelnuovo Scrivia

Tortona (Autosped Castelnuovo Scrivia – Edelweiss Albino 67-56) – Quinto successo di fila per la Autosped che, al PalaCamagna di Tortona, ieri ha avuto la meglio su Edelweiss Albino 67-56.

Un successo che candida, ufficialmente, il roster femminile di Castelnuovo Scrivia per le zone alte della classifica della serie A2 femminile di pallacanestro.

Coach Francesca Zara ha tenuto a riposo Podrug, per una botta in settimana: la croata è rimasta in panchina, per averla poi a disposizione nei due impegni ravvicinati, Vicenza e San Martino.

Partenza ottima da parte delle tortonesi che, nel primo quarto, hanno dominato chiudendo sul risultato di 21-9.

Ma l’Albino ritorna in partita, accorcia con un buon secondo quarto e si avvicina, 31-23 all’intervallo lungo.

Nel terzo parziale Autosped segna molto, ma anche subisce, 55-43 all’ultima pausa. Gara in equilibrio anche nel quarto conclusivo: Albino si avvicina, anche a -6, ma Castelnuovo trova i canestri per chiudere con un +11.

In evidenza, nella squadra tortonese, Gatti, con una doppia doppia 20 punti e 10 ribalzi, di cui 9 in difesa. Bene anche Matilde Repetto con 8 punti e 7 rimbalzi.

Autosped – Albino 67-56 (21-9,31 – 23, 55-43)