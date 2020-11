Recupero vincente per il Derthona

Tortona (Hsl Derthona 1 – Fossano 0) – Quarta vittoria stagionale per l’HSL Derthona, che oggi pomeriggio allo stadio “Coppi”, match valido per il recupero della sesta di andata del campionato di serie D girone A, ha battuto 1-0 il Fossano.

A decidere l’incontro è stata la rete realizzata da Draghetti al 43′ della prima frazione, che con una punizione a giro dalla sinistra ha beffato Merlano.

Nella ripresa il Fossano ha attaccato a testa bassa nel tentativo di trovare il pareggio e rendendosi pericoloso con Romani e Di Salvatore mentre in contropiede la squadra di Luca Pellegrini non è riuscita a chiudere la gara.

L’ultimo acuto è di marca fossanese, ma il neoentrato Coulibaly ritarda la conclusione consentendo a Teti di chiudergli lo specchio della porta.

Con questa ulteriore vittoria il Derthona conferma il suo buon momento di forma portandosi a quota 14 in classifica, al terzo posto dietro a Bra e Pont Donnaz.

Hsl Derthona: Teti, Gualtieri (40? st Negri), Tordini (25? st Cirio), Lipani, Magnè, Emiliano, Concas (20? st Kanteh), Manasiev, Varela (32? st Spoto), Draghetti (43? st Maggi), Gueye. A disposizione: Rosti, Nsingi, Maione, Spoto, Mutti. Allenatore: Pellegrini.

Fossano: Merlano, Albani (30? st Chiappino), Scotto, Galvagno, Romani, Di Salvatore L. (29? st Coulibaly), Giraudo, Coviello, Fogliarino (23? st Medda), Clivio, Bergesio. A disposizione: Bosia, Bertoglio, Manuali, Reale, Lazzaretti, Vespa. Allenatore: Viassi.

Arbitro: Pasculli di Como

Gol: pt 43’ Draghetti.