Cari Grillini, ma non vi vergognate? Non avete un po’ di pudore? Prima eravate No Vax e ora cosa siete? (Video)

Nel video sotto si vede Belle Grillo sbraitare contro i vaccini. Oggi, come spesso gli accade, ha cambiato radicalmente posizione e, col suo partito, un partito evidentemente in vendita, è a favore del vaccino anticovid insieme all’alleato Pd. Sbagliava allora, perché i vaccini normalmente sono importanti. E sbaglia ora, perché i vaccini genici attuali, non adeguatamente testati, non hanno certezza di non avere effetti collaterali a medio lungo termine. Un po’ di vergogna no?

Vedere Video sotto: incredibile!

Crediamo che questo video possa essere risolutivo per molti. Beppe Grillo 1998: "I vaccini sono una truffa. Le multinazionali del cazzo ti fanno ammalare." Beppe Grillo 2020: "La sfida attuale è quella di trovare vaccino per Covid." Beppe quattro denari. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/kwbSv3NMDj — RadioSavana (@RadioSavana) November 30, 2020