Introvigne: il Covid19 è un virus cinese sfuggito ai controlli, ma la Cina può sempre contare sui Grillini

Da Libre – Cina e Oms tornano a collaborare, almeno sulla carta, per capire le origini del Covid19. Una cooperazione che doveva partire già a maggio, ma il governo cinese si oppose perché temeva un’estrema politicizzazione e indagini fondate sulla presunzione di colpevolezza. La Cina aveva paura di essere incolpata: “Una responsabilità che ormai tutti denunciano, anche enti del tutto non politicizzati e assolutamente non complottisti” spiega il sociologo Massimo Introvigne, fondatore e direttore del Cesnur, intervistato da Paolo Vites per il “Sussidiario“. A puntare il dito su Wuhan è il Centro nazionale delle ricerche scientifiche francese, secondo il quale il coronavirus sarebbe stato creato in laboratorio per studi sul salto genetico, producendo virus alterati: qualcosa di legittimo, fatto anche dai francesi stessi, ma sfuggito per le scarse capacità di sicurezza dei cinesi. “Qualcosa che la Cina – dice Introvigne, sottolineando la denuncia francese – non ammetterà mai, visto che la notizia non è stata riportata praticamente da nessuno. Non dicono che il virus sia stato portato fuori appositamente, ma che un incidente è possibile in un laboratorio che produce virus alterati per studiarne il salto”.

I francesi chiedono una moratoria su questi esperimenti, e hanno smesso di collaborare con Wuhan proprio perché non ci sarebbero le necessarie condizioni di sicurezza. “Questo rapporto sarebbe stato una bomba mediatica, ma è finito in cavalleria – accusa Introvigne – per cui senza la collaborazione cinese ci saranno molte illazioni, ma poche parole”.

“Si sa da tempo – osserva Paolo Vites – che l’Oms è gravemente compromessa con la Cina, che annovera molti suoi uomini all’interno della struttura. Che senso ha questo nuovo annuncio di collaborazione? Potranno portare avanti la nuova favola complottistica che li discolpa, come avevano già fatto col salmone norvegese importato in Cina. A cosa si attaccano adesso? Hanno ideato una nuova favola, appunto, portata avanti con molta più convinzione, tanto che ne hanno parlato in una conferenza stampa il viceministro degli esteri e tutti i quotidiani del partito comunista: il Covid sarebbe giunto in Cina tramite cibo congelato proveniente da non si sa quale paese occidentale”. La cosa interessante, aggiunge Introvigne, è che ricercatori dell’Ue “specializzati in fake news” hanno identificato “Sputnik”, rete televisiva russa, come il soggetto che ha lanciato la notizia, subito ripresa dai cinesi.

“La cosa più grave – osserva Introvigne – è che un funzionario dell’Oms ha rilasciato interviste in Cina dicendo che è una storia credibile e che indagheranno su di essa. Russi e cinesi starebbero lavorando insieme per produrre false informazioni sul virus. C’è stato recentemente un incontro tra ministri della propaganda russo e cinese in cui è stata messa a punto questa strategia”.

“Nel frattempo – si chiede Paolo Vites – l’Oms continua a recitare una sorta di commedia? Molte attenzioni sono da tempo concentrate sul segretario etiope Ghebreyesus, amico della Cina. Ma prima di lui bisogna ricordare che per due mandati l’Oms ha avuto una segretaria generale cinese e molti attuali funzionari sono stati assunti durante quel periodo. Dopo quei due mandati, la Cina ha poi manovrato perché ci fosse comunque un amico, come l’attuale segretario. Se gli Usa saranno guidati da Joe Biden faranno bene, come annunciato, a rientrare nell’Oms, proprio per condizionarla e correggerla dall’interno. Quanto all’Italia, le cose si complicano: a quanto pare, la Penisola è sempre più al centro delle mire cinesi”.

“Una relazione approvata dal Copasir – ricorda Vites – sostiene che, da quando è cominciata la pandemia, la penetrazione commerciale e finanziaria cinese in Italia è aumentata moltissimo: e questo grazie al Movimenro 5 Stelle, da sempre filo-cinese”.

“È un problema molto grave – conferma Introvigne – che va al di là dei Cinquestelle”.

Attraverso il Cesnur, Introvigne si occupa anche di rifugiati cinesi che chiedono asilo politico in Italia, e su questo tema “ci sono sentenze eccellenti” ma, di recente, sarebbe stata emessa una sentenza palesemente costruita in favore del governo di Pechino. Sempre secondo Introvigne, l’episodio “dimostra che sull’Italia c’è uno sforzo capillare, da parte della Cina: su giornali di seconda fila, si leggono spesso articoli che sembrano veline dell’ambasciata cinese”. E i 5 Stelle? Sono stati richiamati all’ordine e Di Maio un po’ si è moderato, ma esiste un costante lavoro cinese nel mandare veline ai giornali.