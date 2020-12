Buone notizie all’Alessandria: ristabilito l’attaccante Corazza

Alessandria – Buone notizie in casa Alessandria Calcio. È tornato nel gruppo l’attaccante Simone Corazza, uscito anzitempo per un problema muscolare nel corso del match col Livorno che i Grigi avevano vinto al “Mocca” l’8 novembre per 3-2. Il giocatore della compagine mandrogna aveva riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a restare fermo tre settimane. L’Alessandria, nel corso del match contro i toscani, aveva così perso due pedine importanti: Gazzi, ancora infortunato, e, appunto, Corazza che ha invece finalmente smaltito il suo guaio muscolare e da oggi potrà tornare in campo per gli allenamenti al centro sportivo Michelin di Spinetta Marengo. In vista del prossimo match dei Grigi, fuori casa contro la Lucchese domenica 6 dicembre, mister Gregucci potrà dunque contare su una pedina in più per l’attacco.