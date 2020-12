Da Regione Piemonte: sul Covid19 opposizioni unite nel richiedere lo screening di massa per evitare la terza ondata

Tutte le opposizioni in Consiglio regionale hanno firmato un documento collegato al bilancio di assestamento per attuare nelle prossime settimane uno screening di massa per tutti i piemontesi: il monitoraggio dell’intera popolazione piemontese con tampone antigenico rapido è l’unico modo per scongiurare la terza ondata e riprendere in mano il tracciamento dei contatti. Solo utilizzando risorse straordinarie per un monitoraggio di tutti i piemontesi potremo evitare tanti danni alle attività economiche e scelte dolorosissime dal punto di vista economico e sociale. Il Piemonte potrebbe seguire gli esempi della Corea, della Slovenia e della Provincia di Bolzano, potrebbe usare le esperienze maturate in quei territori per trascorrere più serenamente le feste natalizie per poi riprendere la normale vita nel 2021, tutti insieme e in modo totalmente diverso da quello che abbiamo visto quest’anno, senza il terrore della terza ondata e con le prime dosi di vaccino disponibile. Viste le difficoltà della sanità piemontese, investire tutte le nostre forze in uno screening di massa potrebbe essere una delle uniche soluzioni disponibili per evitare la terza ondata.