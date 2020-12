Il team manager e Ad Pietro Scibetta lascia il JB Monferrato

Casale Monferrato – “Divorzio” in casa JB Monferrato. Il club cestistico monferrino, tramite una nota ufficiale, ha infatti annunciato la “separazione consensuale” dal team manager Pietro Scibetta che in casa rossoblù rivestiva anche il ruolo di direttore dell’area comunicazione. Scibetta, 39 anni, giornalista freelance per La Gazzetta dello Sport, La Repubblica e La Stampa, era stato responsabile della comunicazione della Fortitudo Agrigento, 2015-2017, e dell’Orlandina Basket in Serie A e Basketball Champions League, 207-2018. Nel neonato club casalese era entrato da pochi mesi e recentemente era stato ideatore e promotore del progetto “eSports” lanciato da JBM. Il general manager della JB Monferrato, Giacomo Carrera, dovrà a questo punto quanto prima trovare un sostituto per puntellare la struttura organizzativa.