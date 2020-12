Dipendente Unicredit alleggeriva i conti dei clienti usando il sistema informatico della banca

Mirabello Monferrato – I Carabinieri di Occimiano, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 47enne con precedenti di polizia per furto aggravato e accesso abusivo a un sistema informatico. L’uomo, dipendente della banca “Unicredit”, dopo avere sottratto le credenziali di accesso dei clienti, accedeva abusivamente al sistema informatico dell’istituto di credito e disponeva operazioni di rimborso titoli in danno di due pensionati. A seguito dei riscontri investigativi, il maltolto è stato rimborsato dall’istituto bancario alle ignare vittime.