Il 15 e 16 maggio 2021 a San Damiano d’Asti la quinta edizione del rally “Il Grappolo”

San Damiano d’Asti – Riparte dalla quinta edizione il rally “Il Grappolo” di San Damiano d’Asti e lo farà il 15 e 16 maggio 2021 con un’edizione valida per la Coppa rally CRZ di prima zona. Finisce così il “congelamento” della gara richiesto dal San Damiano Rally Club nel corso della difficile stagione 2020. La decisione è stata presa al termine di una videoconferenza che si è svolta stamane per decidere i calendari nazionali dei rally. Valter Brugnano, coordinatore del San Damiano Rally Club, si dice soddisfatto: “La Federazione Aci Sport ha accolto alcune importanti richieste che noi e gli altri organizzatori di gare titolate avevano avanzato e gli eventi, specie per quanto riguarda le gare titolate in Piemonte, sono stati ben distribuiti in modo da dare a ogni rally almeno un mese di distanza dalle altre prove del campionato in modo da agevolare i piloti e tutti gli addetti ai lavori che partecipano alla serie”. Il Grappolo del 15 e 16 maggio sarà la gara di apertura del Crz in Piemonte. Il campionato proseguirà poi il 13 giugno ad Alba, valido anche per il Ciwrc, e l’11 luglio al Lana. In autunno ci saranno il Torino, 5 settembre, e il Rubinetto, 3 ottobre.

“Ripartiamo da dove ci eravamo fermati per il lockdown – ha spiegato Bugnano – il dietro le quinte della gara non si è fermato in questo periodo; i ritmi sono stati molto rallentati ma tutto lo staff, un gruppo meraviglioso di grandi appassionati, ha continuato a lavorare nella ricerca di percorsi che mettano d’accordo piloti, pubblico, abitanti e amministrazioni locali e di contatti con sponsor e partner che permettono lo svolgimento del rally”.

Parte di questo lavoro è stato svelato sul sito della gara www.sandamianorallyclub.it