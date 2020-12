Calcio Serie C: Classifica aggiornata dopo i recuperi di ieri

Alessandria – Cambia di nuovo la classifica della serie C, girone A, alla luce dei recuperi disputati ieri sera. Prima vittoria per la Lucchese, prossima avversaria dell’Alessandria domenica 6 dicembre, nel recupero della decima di andata, sul Pontedera. 1-0 per i Rossoneri grazie all’autorete di Risaliti. Assalto, poi, del Pontedera ma la difesa della Lucchese ha retto e i ragazzi allenati da mister Giovanni Lopez hanno portato a casa la prima vittoria del campionato.

Nell’altro recupero, valevole per l’undicesima giornata di andata, è tornata alla vittoria la Juventus Under 23, 3-1 in casa della Pergolettese, che subisce, dunque, il quarto stop consecutivo. Questa sera si giocherà l’ultimo confronto ancora in sospeso, Pro Sesto – Como.

La nuova classifica del girone A della serie C vede, dunque il Renate a 28 punti, Pro Vercelli 26, Carrarese 25, Pro Sesto 23, Juventus U23 22, Lecco e Como 21, Alessandria 20, Albinoleffe e Pro Patria 19, Grosseto 18, Pontedera 17, Novara 15, Livorno 14, Giana Erminio 13, Pergolettese, Olbia e Pistoiese 12, Piacenza 10, Lucchese 6.