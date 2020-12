Da Cambiamo con Toti: per il riequilibrio di Alessandria confermate competenza e lungimiranza del centrodestra”

“Avendo fatto a lungo l’amministratore locale so quanto sia impegnativo e complesso il compito. Il risultato raggiunto dal Comune di Alessandria è la conferma della competenza e della lungimiranza del centrodestra di governo. Le mie congratulazioni al Sindaco e a tutta la squadra per l’ottimo risultato”. È quanto dichiara in una nota il Senatore e Segretario nazionale di Cambiamo, Massimo Berutti, commentando la pronuncia della sezione regionale della Corte dei Conti sul Piano di Riequilibrio pluriennale del Comune di Alessandria. “Il lavoro condiviso e la conoscenza della macchina amministrativa declinati in un orizzonte di prospettiva hanno dato i loro frutti. Il fatto che i conti siano in acque tranquille andrà a tutto vantaggio degli alessandrini. Ora si prosegua con la stessa concretezza”.