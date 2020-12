Da Inps: arriva lo Sportello Telematico comodamente da casa

l’Inps del Piemonte implementa i suoi servizi di ricezione dell’utenza con lo Sportello Telematico, servizio che permette ai cittadini di fissare un appuntamento in modalità video direttamente con un funzionario Inps. Nel momento in cui fissa il suo appuntamento il cittadino già oggi sceglie se desidera essere ricevuto in presenza o essere ricontattato telefonicamente da un funzionario. Da qualche settimana, ed è questa la novità, l’utente può prenotare anche un appuntamento attraverso video chiamata (web meeting).

A chi sceglie di utilizzare il nuovo servizio, l’INPS invierà un messaggio all’interno dell’area riservata My INPS, con un link da utilizzare per la connessione su Teams ed un SMS contenente il codice numerico da inserire all’avvio della videochiamata.

I funzionari dell’Istituto ricontatteranno il cittadino nel giorno ed ora prescelta. Sarà quindi sufficiente accettare la chiamata ed inserire il codice di sicurezza ricevuto via SMS. Comodamente da casa… allo sportello dell’Inps.

Lo Sportello Telematico è stato attivato, al momento in via sperimentale per alcuni Servizi informativi, nelle Sedi e Agenzie di Alessandria, Asti, Nizza Monferrato, Biella, Novara, Cuneo, Torino, Torino Lingotto, Torino San Paolo, Torino Nord, Pinerolo, Ivrea, Collegno, Moncalieri, VCO, Vercelli e Borgosesia.

Il nuovo servizio telematico di richiamata video potrà essere fruito da tutti i cittadini in possesso di credenziali di accesso quali PIN INPS, SPID, CIE 3.0.

L’Istituto, già dal mese di luglio, aveva avviato il servizio di ricevimento esclusivamente su appuntamento. A tal proposito si rammenta che chi fosse interessato a fissare un appuntamento potrà sempre utilizzare i diversi canali, cioè a dire: potrà telefonare al Contact center al numero 803 164 (se telefona da fisso) o 06 164 164 (se telefona da mobile), potrà fissare in modo autonomo un appuntamento tramite il sito www.inps.it, tramite l’Area My Inps o tramite l’App Inps Mobile.

“Si tratta di una ulteriore modalità di ricevimento – dice il Direttore Regionale dell’Inps Emanuela Zambataro – che si aggiunge al ricevimento in presenza o mediante ricontatto telefonico e che va incontro alle esigenze informative dei cittadini, nel pieno rispetto delle attuali esigenze di tutela della salute pubblica. Nei momenti di crisi è necessario attivare percorsi sinergici, tra tecnologia e risorse umane, nell’intento di rispondere alle molteplici esigenze della società, attraverso strumenti differenziati e versatili. La video chiamata, del resto, è entrata ormai a far parte del nostro vissuto quotidiano, dimostrandosi uno strumento idoneo a consentire un contatto diretto tra istituzioni e cittadini, con regole certe di sicurezza e rispetto della privacy”.