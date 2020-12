Sileri: se necessario, il vaccino anticovid diverrà obbligatorio (Video)

Siamo alla dichiarazione di guerra dichiarata dal governo di Roma (Pd, Grillini con annessi e connessi; ricordatevelo gente, ricordatevelo) contro il Popolo Italiano tramite il viceministro Pierpaolo Sileri (M5S) che, nel corso di un’intervista di oggi pomeriggio a Radio Radio, ha dichiarato: “Se gli italiani non vogliono fare il vaccino, qualche forma di obbligatorietà sarà inevitabile”. Siamo al dictat per cui si impone una cosa agli italiani in assenza di legge, ma solo con un prevedibile quanto famigerato Dpcm che non è niente, carta straccia, paccottiglia da regime sudamericano. Così abbiamo un governo abusivo, diretto da un premier abusivo, nominato da un Capo dello Stato abusivo. Sta roba qua a casa nostra ha nome e cognome: Colpo di Stato. Tant’è vero che stiamo lottando per non farci oscurare i video, anche se qualcuno, purtroppo, è stato cancellato.

Non è finita perché da mesi sappiamo (Alessandro Meluzzi) che la cura esiste e funziona, forse non per tutti, ma in molti casi, ed è stata testata da alcuni nostri amici che sono guariti dal Covid19 con l’assunzione di farmaci evidenziati nell’immagine a lato, stando tranquillamente a letto a casa propria, perché l’ultimo posto dove andare, nel 95% dei casi, è l’ospedale. Stranamente però uno di questi farmaci, l’Idrossiclorochina (6/7 euro alla scatola), è introvabile.

Sono già morti 60.000 italiani offerti in olocausto sull’altare delle multinazionali del farmaco. Quanti morti volete ancora?

Sileri, vice Ministro Salute, su vaccino Covid: "Vaccinatevi o vi vaccineremo noi con la forza." Questa di Sileri è una dichiarazione di guerra. Noi non ci vaccineremo, senza se e senza ma. Fanculo! https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/7IvFMvngcS — RadioSavana (@RadioSavana) December 3, 2020