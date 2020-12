Casale Fbc: esonerato l’attaccante D’Antoni, il club nerostellato subito alla ricerca di un sostituto

Casale Monferrato – Primo esonero per il Casale Fbc. Il club di patron Gaffeo ha, infatti, ufficialmente esonerato l’attaccante Alessandro D’Antoni che si è accasato alla Folgore Caratese.

Cresciuto calcisticamente nella Juventus, D’Antoni era arrivato a Casale nel corso del mercato estivo ma, nel difficile inizio di campionato dei Nerostellati, il trentaduenne attaccante aveva raccolto solo una manciata di presenze senza mai riuscire a segnare una rete in gare ufficiali. Con la punta scuola Juve, dunque, un amore mai sbocciato e d’altronde la parole di mister Buglio dopo le prime, deludenti, prove di D’Antoni erano state chiare: “In questo momento non è l’attaccante giusto per noi e noi non siamo il club giusto per lui.”

Casale, quindi, al lavoro per trovare un sostituto che possa affiancare Coccolo nel reparto offensivo e le prossime ore potrebbero già essere decisive.

Intanto domenica, al “Palli”, arriverà il Città di Varese nella sfida valevole per il recupero della settima di andata del campionato di serie D girone A. I lombardi, fanalino di coda del girone assieme al Fossano, hanno cambiato allenatore con l’arrivo di Ezio Rossi, ex proprio del Casale e molto stimato in casa nerostellata per aver scoperto il giovane talento brasiliano Junior Messias attualmente al Crotone in serie A, al posto di David Sassarini.