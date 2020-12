Causa neve rinviata a mercoledì 9 dicembre la partita Casale – Città di Varese

Casale Monferrato – Ennesimo rinvio di gara per il Casale Fbc. Stavolta, però, non c’entra niente il Covid bensì la neve caduta in questi ultimi giorni in tutta la provincia di Alessandria e che ha portato ad uno slittamento di settantadue ore del match tra Nerostellati e Città di Varese che avrebbe dovuto tenersi domenica 6 dicembre, al “Palli”, e che, invece, si disputerà mercoledì 9, sempre con inizio alle 14:30. La compagine allenata da mister Buglio dovrà dunque aspettare sino a mercoledì 9 dicembre per il confronto con il grande ex, Ezio Rossi, che debutterà sulla panchina della formazione lombarda. Oltre a Casale – Città di Varese è stata rinviata anche Fossano – Sestri Levante.